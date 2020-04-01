01.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Политика, Происшествия
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В Крыму готовятся к росту численности зараженных коронавирусом




В ближайшее время в Крыму может резко увеличиться количество заболевших коронавирусом нового типа. Это связано с тем, что на полуострове существенно увеличат объемы проведения тестирования,

Об этом на совещании штаба по противодействию коронавирусу заявила глава Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Пеньковской, в первую очередь проверять будут тех, кто в последнее время заезжал на территорию республики из третьих стран.

«Мы ожидаем увеличения объема тестирования. Эта ситуация прогнозируемая, она нам была понятна. По тем лицам, которые становились под медицинское наблюдение с момента пересечения государственной границы, количество их в сутки одномоментного тестирования будет достигать до 700-800. Объемы увеличения тестирования подразумевают то, что мы должны быть готовы к тому, что у нас будут положительные находки, у которых протекает бессимптомно», – заявила Пеньковская.

По ее предположению, количество инфицированных может увеличиться вдвое.

«Вчера был федеральный селектор, где приводили примеры других субъектов Российской Федерации, когда они пошли на расширение тестирование и тестирование той когорты, которая второй волной попадала в Российскую Федерацию, у них в два-три раза увеличилось количество выявлений. То есть мы должны быть готовы, должна быть готова наша госпитальная база, должны быть готовы наши обсерваторы», – сказала чиновница.

Напомним, на сегодня сегодня в Крыму зарегистрированы 16 случаев инфицирования коронавирусом нового штамма.

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