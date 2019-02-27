В Крыму – громкий скандал с участием министра

27.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

СМИ Ростова-на-Дону сообщили об инциденте с участием министра строительства Крыма Михаила Храмова, который считается креатурой заместителя главы республики Евгения Кабанова, бывшего руководителя севастопольского застройщика «Интерстрой».

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Ресурс «Блокнот-Ростов» сообщил, что Храмов, якобы, устроил драку с ростовскими полицейскими на Аксайском мосту после того, как они остановили автомобиль BMW X6 без номеров под его управлением.

По версии издания, министра возмутила просьба полицейских «помочиться в баночку» для теста на содержание наркотических веществ.

Инцидент произошел 25 февраля, уточнил сайт. После словесной перепалки развязалась драка, в результате которой, как сообщается, правоохранители избили и раздели министра, доставив его в полицейский участок.

«Министр строительства Крыма был избит, раздет и затем доставлен в ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, а затем в Пролетарский районный суд для оформления задержания с последующим обвинением его по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», – пишет еще одно местное издание 161.RU со ссылкой на источник в полиции.

Там также говорится, что Храмов успел сообщить об инциденте близким, после чего, якобы, получил заступничество из столицы, и вскоре был отпущен на свободу.

Ростовский ресурс «1RND» сообщает, что в итоге виноватыми в истории оказались инспекторы ДПС Первого Донского батальона, которых подозревают в превышении служебных полномочий.

«Непосредственный начальник — командир батальона — отправился в Москву улаживать конфликт», – пишет издание.

Крымские общественники недоумевают, что министр делал в рабочее время в Ростовской области на дорогостоящей иномарке.

«Шикарно все. БМВ Х6 без номеров, принадлежащая министру с зарплатой в 70 тысяч рублей. Отказ от прохождения теста на наркотики, мордобой и решалово звонком руководству. Вот так, живут настоящие крымские мачо», – комментирует крымский общественник Илья Большедворов.

«О как, гремим на всю Россию! Кстати, что министр строительства Крыма в рабочий день делал под Ростовом-на-Дону?», – добавляет еще один оппозиционный общественник Александр Талипов.