В Крыму громкое задержание чиновников-коррупционеров

19.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Ялте при получении взятки с поличным силовики задержали троих сотрудников администрации города.

Об этом в своем блоге сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, взятки они получили за то, чтобы закрыть глаза на вырубку лесов.

«В Ялте сотрудниками ФСБ были задержаны сотрудники ялтинских муниципальных предприятий при получения взятки с поличным. Денежные средства передавались чиновникам за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев. Отмечу, что ведется системная работа в этом направлении, которая позволит раскрыть и другие возможные преступления. Уверяю, что каждый, кто нарушает закон, будет привлечен к ответственности. Благодарю коллег из ФСБ за профессиональную работу», – написал Аксенов.

Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем блоге также подтвердила, что задержаны ее подчиненные из департамента муниципального контроля.

«Задержаны трое сотрудников администрации Ялты. Департамент муниципального контроля. Подозреваются в получении взятки за непривлечение лиц к ответственности. Сейчас с ними работают правоохранители. Неоднократно говорила и повторю еще раз – «решалам» и взяточникам места в администрации нет! Обо всех фактах неправомерных действий сотрудников прошу ялтинцев обращаться в правоохранительные органы», – сообщила чиновница.