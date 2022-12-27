В Крыму и Севастополе увековечили память погибших героев

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Три мемориальные таблички на фасадах учебных заведений открыты в честь погибших героев спецоперации.

В Севастополе именем бойца Никиты Максименко назвали учебный зал судебных заседаний юридического института СевГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Феодосии у центрального входа школы N3 установили памятную табличку в честь героя спецоперации Сергея Апановича. Он учился и вырос в Феодосии, затем поступил на контрактную службу и отправился в 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк на передовую. Погиб в августе этого года и награждён орденом Мужества посмертно.

На фасаде феодосийской школы-интерната появилась мемориальная доска в честь Даниила Чернюха. Он родился и вырос в Феодосии, в июне ушёл добровольцем на фронт. Служил артиллеристом в гаубичной батарее 126-й бригады береговой обороны. Он погиб во время артудара ВСУ возле села Новоалександровки.

В Армянске открыли мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации Дмитрию Грибенштейну. Её разместили в колледже химической промышленности, который он окончил в 2020 году. Дмитрий был наводчиком гранатомётного взвода мотострелкового батальона. Он погиб при исполнении воинского долга.

В СевГУ именем погибшего на Украине выпускника юридического института назвали учебный зал судебных заседаний. Никита Максименко участвовал в спецоперации с 24 февраля и не раз выручал товарищей: спас упавшего за борт подбитого катера офицера, вынес с поля боя двоих раненых бойцов. Тащил ребят на себе около километра. У одного из них было ранение в сонную артерию, но благодаря грамотной перевязке военнослужащий продержался сутки до прибытия в госпиталь.

Никита Максименко

Разведчик-санитар погиб на острове Змеиный. Вынес пятерых раненых, но сам попал под удар.