В Крыму инициировали создание культурного фронта артистов-патриотов

Решение о поддержке патриотического творчества должно приниматься на самом высоком уровне руководства РФ. Радиоэфир управляется законами коммерции и рынка, телевизионный – заполняется продукцией фондов, где средствами, зачастую, распоряжаются далеко не патриотически настроенные руководители, считают эксперты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» прозвучало предложение ввести цензуру содержания радио- и телевизионных программ. В эффективности такого подхода усомнился автор и исполнитель Петр Казаков.

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«Касаемо цензуры плейлистов. Отлично, у нас есть условно 4-5 крупных радиохолдингов в Москве, все коммерческие. Что должен сделать исполнитель? Да надо поставить вице-премьера, который прямо подчиняется президенту, который наделен полномочиями, и получается, что должно всё управляться в ручном режиме. Мы не можем на это повлиять никак снизу, к сожалению. Нужна, опять же, политическая воля, и должен быть такой жёсткий патриот, который знает своё дело, и которого просто все будут бояться», – считает он.

Системы госзаказа в стране нет, действуют государственные фонды, которые выделяют средства, в том числе, на патриотические фильмы. Но единственный фильм о спецоперации снят на личные средства владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «Лучшие в аду». И это демонстрирует отношение чиновников от культуры к идеологическому фундаменту государства.

«Мы все пытаемся как-то избегать слова «война», – подчеркнул ведущий проекта «Песня на войне» крымского радио Андрей Бороздин. – Идёт культурная война, идёт она достаточно давно. Мы пока не выигрываем и не проигрываем – мы, то что называется, держим позиции. Сейчас начинает появляться действительно очень много талантливых людей, которые просто-напросто ждут своего зрителя, своего слушателя, а слушатели, как раз-таки, ждут вот этот свежий глоток, эту свежую струю. Но как это увидеть или услышать? Да, у меня есть масса знакомых среди музыкантов теперь уже, с которыми я общаюсь напрямую, и есть замечательные ребята. В том же Донецке прекрасные музыканты, их никто не знает, но там музыка великолепная, мало того, что пропущена через себя, через многие годы обстрелов и всего остального. Они реально специалисты, красивую музыку пишут, замечательный вокал, всё профессионально. Но этого недостаточно. Давно идут разговоры о создании продюсерского центра, именно серьёзного продюсерского центра, который будет, прежде всего, заточен под задачи специальной военной операции. То есть – это те же фронтовые бригады. А дальше, как говорится, будем посмотреть по мере возникновения каких-то там новых открытий, новых горизонтов. В любом случае подобные продюсерские центры нужны, может быть один, может быть два, может быть их будет несколько, но под эгидой какой-то государственной структуры. Не хотелось бы, чтобы это перешло в какой-то формализм, как это, условно говоря, было в Советском Союзе, когда песню, которая на самом деле итальянская, приходилось называть румынской, чтобы её можно было крутить на дискотеке. До такого доходить нельзя».

Заслуженный деятель искусств Крыма, музыкант, поэт, член Общественной палаты Севастополя Сергей Бурштейн предложил создать некое объединение авторов и исполнителей патриотических песен, чтобы иметь возможность претендовать на государственную поддержку и продвижение.

«Такое предложение, может быть нам даже здесь, в студии, выступить с инициативой создать сообщество единомышленников, творческих людей, которые в последний год пишут, исполняют, кто свои, кто не свои песни. Но они трудятся и созидают для нашей общей победы, для того, чтобы наша Россия стала сильнее, чтобы мы этих демонов-нациков добили до конца, кто автоматом, кто артой, кто гранатомётом, кто своим словом и песней. Поэтому может быть создать какое-то сообщество, чтобы получить государственную поддержку патриотическому творчеству, и мы пойдём вперёд», – заключил исполнитель.