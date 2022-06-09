В Крыму инициируют учреждение Дня Героев Донбасса

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В Крыму предложили отмечать 13 августа День Героев Донбасса. Эту дату хотят включить в перечень праздников и памятных дат, который принят на региональном уровне.

Предложение включить День Героев Донбасса в крымский календарь внес экс-министр образования республики, а ныне депутат Горсовета от Компартии Валерий Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пояснении к своей инициативе он указывает, что 13 августа 1943 года началась Донбасская стратегическая наступательная операция по освобождению от немецко-фашистских захватчиков.

«Яркой страницей Донбасса в годы Великой Отечественной войны стала деятельность всемирно известной комсомольско-подпольной группы «Молодая гвардия», которая насчитывала в своих рядах 71 человека, – напомнил депутат. – Шесть из них впоследствии были удостоены звания Героя Советского Союза, а остальные были награждены орденами и медалями СССР».

Освобождение Донбасса открыло путь к продвижению Красной Армии для освобождения Северной Таврии и Крыма. В современной истории путь к освобождению пришел из Крыма.

«Восьмилетняя борьба жителей Донбасса за свои суверенные права выявила новых героев, продолжающих дело своих отцов и дедов. Многие из них удостоены звания Героя России, а также героев Донецкой и Луганской Народных Республик, – указывает Лавров. – Принятие законопроекта позволит дальнейшему укреплению патриотического духа у крымчан, их уважения к героям Великой Отечественной войны, героям специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией в настоящее время на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины по демилитаризации и денацификации, увековечению памяти Героев Донбасса, укреплению братских связей между жителями Республики Крым и Донбасса, переживающих одну судьбу – любовь к России, к их истинным героям».

Напомним, в этом году в Крыму определили 26 февраля как День защитника Республики Крым. Также на республиканском уровне отмечают 16 марта – День Общекрымского референдума, 8 апреля – День начала Крымской наступательной операции 1944 года, 18 мая – День памяти жертв депортации, 10 июля – День освобождения Крымского полуострова от османского владычества в ходе Крымского похода русской армии под командованием В.М. Долгорукова в 1771 году, 9 сентября – День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, 11 декабря – День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.