В Крыму иностранные блогеры рассказали, как противостоять информвойне Запада

Новости Украины

Объективная информация о Крыме и ситуации в регионе в настоящее время за рубежом может идти только через блогеров и периферийные СМИ. Крупные издания или каналы полностью подчинены русофобской системе, где правят сила и деньги.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе говорили иностранные блогеры и журналисты по итогам пресс-тура в Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И медиа, и технологические компании работают на партии, которые не заинтересованы в том, чтобы показывать правду. Их повестка – это сила и деньги. Мы же видим жертв этого конфликта на примере спецоперации. И вся правда в том, что это все ради денег, – отметил блогер из США Джон Марк Дуган. – Это проблема не только демократов, но и республиканцев. Они все готовы бесконечно инвестировать в ложь, и столько, сколько они будут инвестировать в ложь, столько они тебе будут врать. Это можно изменить только в частном порядке, отдельно взятыми людьми, которые не боятся быть исключенными. Только они могут показать, как эти люди, врут, и только так может быть достигнут какой-либо прогресс».

Греческий журналист Димитрос Ляцос добавил, что в советское время на Западе была популярна шутка – «сейчас включим кассету и послушаем новости», настолько скучными и однобокими они были. Сейчас тоже самое можно сказать о западных СМИ – скучные, однобокие и без отклонений от генеральной партийной линии.

«Американские, французские, испанские, греческие, немецкие – разницы нет. Международная журналистика сегодня – это один большой казан, из которого разливают в разные тарелки. Сейчас есть технологические возможности у маленьких, периферийных, вторичных СМИ, через которое можно работать. Но вся журналистика сейчас – это вторичный продукт… Я, все-таки, выходил отсюда в Грецию на канал, где я работаю. И я не знаю, какая кара может быть сегодня, что они указали – Димитрос Ляцос, Крым. За слово «Крым» может и головы полетят, это нельзя. От журналистики ничего не зависит, надо менять политическую систему, которая давит и создала всю эту систему СМИ», – считает журналист.

Блогер Славиша Милачич из Черногории добавил, что на собственном опыте убедился не просто в двойных стандартах, а с конкретной русофобией СМИ.

«Я писал аналитические материалы для европейских порталов, и эти работы ценились высоко экспертными аналитиками и политиками, у меня никогда не было проблем. Но с момента начала специальной военной операции мне было сказано, что, если ты только будешь упоминать Россию, это не будет опубликовано. Потому что поступают в начале жалобы с Украины, а затем из Британии и других европейских государств. Если вы не говорите о России плохо, то считается, что этот портал либо средство информации пророссийское. Я так же сотрудничаю с индийскими СМИ, с Бангладеш и Пакистаном, которые пишут на военную тематику, и там нет такого прессинга. Они заинтересованы в том, чтобы получать информацию о России и Украине объективно, и в Латинской Америке, и также в арабских странах. Европейцы начнут хорошо писать о России только в том случае, если она победит. В Черногории большинство людей любит Россию, так сложилось исторически. Но при всем этом идёт колоссальный прессинг СМИ. Некоторые интернет-порталы могут быть пророссийскими, но крупные издательства, газеты, телевидение – абсолютно исключено. В Сербии люди настроены пророссийски, там с этим проблем нет».