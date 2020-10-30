В Крыму исчерпаны все подземные резервы воды – Аксенов

30.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Ограничения подачи воды в Крыму продлятся до того, как природные условия улучшатся или будут построены опреснительные установки.

Об этом в эфире программы «Говорите правду» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, в худшем варианте населению Симферопольского и Бахчисарайского районов урежут режим подачи воды с трех часов утром и трех часов вечером до аналогичного двухчасового графика. При этом, Аксенов подчеркнул, что к весне этого года, благодаря бурению скважин, Симферополь сможет обеспечивать большую часть своей потребности в воде.

«Мы сейчас, с учетом тех мер, которые предпринимаются, по поручению президента производим разбуривание ряда водозаборов. В основном это Симферопольский и Бахчисарайский, тянем водоводы, «Черноморнефтегаз» по этому работает. Сегодня из подземных водозаборов у нас поступает 52 тысячи кубометров.

В результате всех мероприятий, которые у нас будут реализованы по бурению скважин и прокладке водоводов, в общей сложности до 18 апреля поэтапно мы получим из 18 скважин где-то 58 тысяч воды дополнительно кубометров воды в сутки. В общем это Симферополю даст со всеми вытекающими последствиями, стабильного водоснабжения, независимо от погодных условий, около 110 тысяч кубометров в сутки при потреблении 160 сегодня…

При этом мы все равно на полный объем не выйдем, практически все подземные резервы в этой ситуации исчерпаны, при этом график в данном случае не изменится, если погоды не будет, и до тех пор, пока не будут построены опреснительные установки, график не изменится – надо готовиться к этой ситуации. Самый худший прогноз – скорее всего, график останется в таком же режиме. Если совсем будет плохо, он будет ужесточен до двух часов вечером и двух часов утром», – заявил Аксенов.

Напомним, из-за блокады со стороны Украины, а также засушливого лета в Крыму пересохли https://www.politnavigator.net/krym-v-vodnojj-blokade-zasukha-prevzoshla-vse-ozhidaniya.html водохранилища, питавшие Симферопольский и Бахчисарайский районы, включая города. Властям пришлось ограничить https://www.politnavigator.net/ukrainskaya-vodnaya-blokada-krym-perekhodit-na-osadnoe-polozhenie.html подачу водоснабжения и ввести графики, а также экстренно организовать переброску https://www.politnavigator.net/plan-ukrainy-zadushit-krym-vodnojj-blokadojj-okonchatelno-provalilsya.html воды из других источников.