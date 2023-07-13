В Крыму ищут диверсантов, совершивших подрыв во дворе жилого дома

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По факту взрыва во дворе жилого дома в Феодосии, где живет блогер, военный волонтер и организатор телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом».

По данным главка СК, детонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный во дворе мопед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Взрыв произошел накануне около 19 часов во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земская, 18. Взрывной волной выбило стекла, ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. С травмами, не представляющими угрозы для жизни, они госпитализированы.

«На месте продолжает работать специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, в том числе – управления по расследованию особо важных дел. В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся дополнительные осмотры территории, устанавливается владелец автотранспортного средства, лица, причастные к данному преступлению, мотивы их действий. Следствием отрабатываются различные версии произошедшего», – сообщили в СК.

В сеть просочились некоторые подробности дела. Взрывчатку заложили в багажник мопеда, вес составлял около 400 грамм в тротиловом эквиваленте. После того, как экспертиза подтвердит наличие поражающих элементов в взрывчатке и спланированный подрыв, дело могут переквалифицировать на теракт.

В конце июня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге о подготовке Киевом терактов в Крыму.

«Осуществлять теракты в отношении инфраструктуры в Крыму — это уже даже не откровенно террористические методы киевского режима, а маниакальное стремление убивать мирных граждан, журналистов, общественных деятелей», – отметила она.

Сенатор РФ от Севастополя, руководивший севастопольским «Беркутом» в период событий Майдана Сергей Колбин отметил, что СБУ оставила много схронов со взрывчаткой в Крыму, и может использовать ее для совершения терактов.

«Уходя с Крымского полуострова, Служба безопасности Украины оставила очень много схронов. Мы это и знали, и те люди, которые сейчас вербуются, их подцепили на безнадежном положении каком-то. Кто-то болен каким-то заболеванием, обещают профинансировать данный вопрос. Вербуются люди, которые находятся в безвыходной ситуации – родственники находятся на территории Украины и им там угрожают. Имеются так называемые Ждуны, которые ждут, что бандеровско-фашистский режим снова вернётся и мы заживём раньше, как казаки весело с горилкой и салом. Я думаю, что работают по всем данным направлениям», – пояснил Колбин.

Он добавил, что военной контрразведкой, ФСБ и сотрудниками внешней разведки тоже ведется скрупулёзная работа по выявлению подготовки терактов.

Данные Талипова находятся в базе экстремистского сайта «Миротворец» и буквально накануне взрыва один из украинских telegram-каналов разместил персональные данные блогера – адрес проживания и телефоны, куда за один вечер поступило большое количество угроз.