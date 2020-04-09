В Крыму ищут пассажиров рейса Red Wings – обнаружен коронавирус

09.04.2020, Севастополь, Виктор Орлов

В Крыму ищут пассажиров рейса vz 307 авиакомпании Red Wings, прилетевших 1 апреля из Москвы в Симферополь, – у одного из них предварительно обнаружен коронавирус.

Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в больнице имени Даши Севастопольской предварительно подтвержден диагноз коронавирус еще у одного гражданина. Сейчас этот диагноз проходит подтверждение в референс-центре. 1 апреля из столицы вернулся наш севастопополец, который в период самоизоляции решил слетать в Москву для получения каких-то медуслуг, вот 1 апреля он вернулся домой. Хочу отметить, что с 1 апреля был введен строгий режим самоизоляции, но, тем не менее, такие решения принимают наши граждане», – сказал градоначальник.

«Первого числа гражданин прилетел в Симферополь, в этот же день он прибыл в Севастополь, а уже 3 апреля почувствовал недомогание и 7 числа был госпитализирован бригадой скорой помощи в горбольницу № 3 с признаками ОРВИ и взят под наблюдение. В соответствии с указом Губернатора все приезжие пациенты с признаками ОРВИ со вчерашнего дня (8 апреля) строго госпитализируются в инфекционную больницу. По предварительным анализам этот пациент был переведен в инфекционную больницу. Кроме того, в инфекционную больницу также переведен еще один человек, который также летел с больным одним рейсом. Таким образом, эти двое пациентов 7 апреля были переведены в инфекционную больницу. Также 1 апреля с больным летели два сопровождающих, они сегодня будут госпитализированы. У одного из них уже есть признаки не только ОРВИ, а возможно по предварительным данным пневмонии – это пожилой человек», – сообщил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Роспотребнадзор готовит предписание о переводе больницы №3 имени Даши Севастопольской в режим обсерватора.