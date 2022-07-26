В Крыму ищут провокаторов, расклеивших листовки с украинской пропагандой

26.07.2022  21:18 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вандализм, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

В украинских пабликах появились фотографии листовок с символикой, якобы расклеенных в Керчи.

Изображение замка Ласточкино гнездо с флагом Украины и напоминание о Дне независимости Украины 24 августа, вероятно, должны декларировать «скорый переход Крыма под контроль Киева», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинских пабликах появились фотографии листовок с символикой, якобы расклеенных в Керчи. Изображение замка...

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Судя по фотографиям, листовки распечатаны на цветном принтере и наскоро приклеены скотчем. Массовости акция не получила, иначе фото листовок заполонили бы украинский сегмент соцсетей.

«Украинские пропагандисты и агитаторы готовятся праздновать День независимости, – отметил советник главы Крыма Олег Крючков. – Реальных побед на фронте нет, остались только виртуальные исторические. Напечатать листовку, приклеить на столб на окраине города, сделать фото и сразу… листовку снять, вдруг увидит кто. Увидит, и увидели. Пусть не сомневаются, практически все крымские города оборудованы камерами наблюдения».

Похожая история произошла в апреле, когда советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал фото скамеек в центре Севастополя с надписями «Буча. Мариуполь. Харьков. Что потом?».

В считанные дни полиция разыскала и задержала 24-летнюю местную жительницу, авторству которой принадлежат надписи. Вандализмом девушка занималась под покровом ночи, но ее все равно вычислили и задержали. Свою вину она признала. Уголовное дело было возбуждено по статье «вандализм».

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