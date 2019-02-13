13.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крымские парламентарии предлагают изменить гимн республики и включить туда строки о России.

С таким предложением в своем блоге выступил депутат Государственного совета РК Сергей Шувайников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, после возвращения Крыма в состав России его текст требует изменений.

«К сожалению крымский гимн очень трудно спеть на музыку гениального Караманова, (помню, как спотыкался при первом исполнении Юрий Богатиков), да и содержание текста после «Крымской весны» и возвращения Крыма в родную гавань – в Россию, требует изменений… Сегодня о России в этом тексте нет ни слова. Пора объявлять конкурс на новый текст крымского гимна», – заявил Шувайников.