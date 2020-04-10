10.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Россия, ЮБК
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В Крыму из-за карантина отменён Парад тюльпанов: Цветы подарят медикам




Никитский ботанический сад, расположенный в Ялте, из-за карантина был вынужден закрыться для посетителей и отменить анонсированный ранее парад тюльпанов-2020.

Однако цветы будут переданы крымским медикам – так врачей отблагодарят за их труд во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ботсада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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