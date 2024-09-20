В Крыму изменят гимн республики – текст к которому скандально продавил Грач

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Крыму решили изменить гимн республики, как не отвечающий актуальной исторической повестке и не отражающий выбор крымчан.

Главная претензия к действующему символу государственности – он сложен для исполнения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Общественную дискуссию вокруг гимна начал спикер Госсовета Владимир Константинов. Он сообщил, что уже создана некая «рабочая группа» по подготовке нового музыкального символа Республики Крым.

«Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой. Он сыграл свою историческую роль, но новые реалии, по понятным и естественным причинам, гимн не отражает. А нам нужен такой, который могли бы петь дети в школах, в котором был бы зафиксирован исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию. Одним словом, считаю, что в этой части нашей символики назрела необходимость перемен. Будем их инициировать, обсуждать с общественностью Крыма», – написал Константинов в своем телеграм-канале.

Кто вошел в рабочую группу, пока неизвестно. Как и сам предмет обсуждения – полностью новый гимн, или замена текста на актуальный. Надо сказать, что еще на этапе утверждения в 2000 году текст гимна вызвал возмущение представителей крымской интеллигенции. Поэтесса Ольга Голубева больше специализировалась на любовной лирике, и текст гимна по качеству оказался значительно ниже, чем мелодия Алемдара Караманова.

«Банальный набор избитых словосочетаний» – так охарактеризовали текст Голубевой представители крымской культуры.

Они выступили с обращением к действующему на тот момент парламенту Крыма. 60 человек подписали документ, в котором указывали, что Крым и его история достойны лучшего воспевания, и среди 68 вариантов, представленных на конкурс, явно можно было взять лучше.

Но их намеренно не стали публиковать, поскольку выбор был сделан по «партийной линии» – супруг поэтессы Михаил Голубев являлся секретарем Крымского рескома Компартии, которой на тот момент руководил спикер парламента Леонид Грач (на фото). Он и продавил действующую редакцию текста гимна, заявив, что автор его литературно доработала и привела к форме «целостного высокопатриотического произведения».

Надо сказать, что за государственными символами в Крыму следит геральдическая комиссия во главе с гендиректором «Центрального музея Тавриды» Андреем Мальгиным. Он же является соавтором флага и герба Республики Крым, которые официально в республике чествуют 24 сентября.