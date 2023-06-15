В Крыму извинился очередной заукраинец 

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Любовь Смирнова )-

Начальник одного из отделов Красноперекопского содового завода попал в «Крымский СМЕРШ» за высказывания по поводу спецоперации на Украине и требование к подчиненным убрать наклейки «Z» и «V» с рабочих мест.

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После обнародования видеозаписи воспитательной беседы начальника с ним пообщались правоохранители, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Олег Нетяга заявил подчиненным, что люди на Украине не просили Россию их освобождать.

«Знак Z – это знак насилия, денацификации, убийства, и чтобы мы не ругались, чтобы я этого знака здесь у нас не видел», – заявил начальник отдела, но наткнувшись на несогласие подчиненных и их решимость отстаивать свои позиции сменил тон.

«Я уверен, что через год, если что-то случится в государстве, поменяется политика или информационная обстановка, то вам будет стыдно, что вы когда-то оказались обмануты. Почитайте в интернете определения «фашизм» и «нацизм» и сделайте ассоциации», – поручил подчиненным Нетяга.

После беседы в отделе МВД начальственный порыв совсем потух – пришлось признать, что допустил противозаконные высказывания.

«В связи с этим я хочу принести свои истинные извинения перед гражданами Республики Крым и России. Свою вину признаю в полном объёме, впредь подобного не допускать, опознавательные знаки Российской Федерации «Z» и «V» не считаю символами насилия и разрушения. После проведённой беседы сотрудника правоохранительных органов я понял и осознал, что придерживался неправильных мыслей в отношении проводимой специальной операции, осуществляемой военными Российской Федерации на территории Украины», – заверил Нетяга.

Вероятно, что отношении начальника отдела будет составлен протокол, и ему придется уплатить штраф.

Крымский содовый завод ранее входил в бизнес-империю украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В российской истории часть акций Крымского содового завода перешла московскому ООО «Химические инвестиции», имеющему отношение к бизнесмену Юрию Ковальчуку.