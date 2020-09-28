28.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Крым, Местная власть, Политика, Происшествия, Россия
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«В Крыму катастрофическая ситуация с водой» – СМИ


В Крыму продолжает ухудшаться положение дел с водоснабжением полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«В Крыму обостряется коммунальный кризис из-за дефицита воды, загрязнения водопроводов и невозможности полноценного использования канализации. Вода подается только по графику, ее напора не хватает уже выше третьего этажа. При этом в водопровод поступает загрязненная посторонними примесями жидкость. Крымчане публикуют в социальных сетях фотографии мутной коричневой жидкости, которая заполнила системы водоснабжения», – отмечается в статье.

Газета указывает, что за шесть лет с того момента, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал на полуострове так и не наладили устойчивого водоснабжения.

«Если не произойдет чуда в виде обильных осадков, то населению Крыма предстоит столкнуться с дальнейшим ухудшением работы коммунальных систем. А властям останется надеяться на долготерпение местных жителей», – подчеркивает издание.

«Власти Крыма рассматривают предложения по созданию опреснительных станций от ведущих научных организаций, но строительство опреснителей для покрытия дефицита питьевой воды в Республике Крым – это вопрос перспективы, а не сегодняшнего дня», – пишет «НГ», ссылаясь на заявление министра жилищно-коммунального хозяйства республики Дмитрия Черняева.


При этом глава Крыма Сергей Аксенов говорит, что какой-то период напряжение с водой будет, обещает, что из этой ситуации выйдут «с честью».

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