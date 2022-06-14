В Крыму хорошие виды на урожай зерна – открываются новые пашни

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Крым рассчитывает в этом году получить хороший урожай зерновых.

Площадь посева была увеличена на 15 тысяч га, и урожайность благодаря осадкам ожидается не ниже прошлогодней – 25 ц/га, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уборку мы еще не начали, к этому приступим с 20 июня, – рассказал в эфире радио «Ватан седасы» замминистра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев. – Идет процесса налива зерна, и осадки этому только благоприятствуют».

Замминистра напомнил, что в прошлом году Крым собрал 1,43 миллиона тонн зерна. Этого более чем достаточно для собственного потребления и производства мучных изделий. Экспортные объемы регулируются, тем более, что свободную продажу зерна ограничивает санкционный режим.

«Правительство РФ ввело запрет на часть экспорта, и за каждым субъектом закрепили предприятия по производству удобрений, – уточнил Арзиев. – За Крымом зарезервировали 30 тонн удобрений по льготным ценам».

Для восстановления систем искусственного полива фермеры рассчитывают получить около 3 миллиардов финансовой поддержки на покупку около 250 дождевальных машин. Мелиоративные внутрихозяйственные системы только проходят инвентаризацию, и их состояние покажет рациональность дальнейшего использования.

В этом поливном сезоне аграрии подали заявки на закачку 80 миллионов кубометров воды, тогда как до перекрытия Северо-Крымского канала на сельхозугодия уходило в пять раз больше воды. Причина не только в изношенности систем ирригации, а и в выводе сельхозземель из оборота. Минсельхоз выявляет невостребованные паи и их владельцев, чтобы каждый гектар ввести в производство. Общая площадь неиспользуемых земель в Республике Крым, которые требуют вовлечения в сельхозоборот, достигает 100 тысяч гектаров.