В Крыму хотят «добиться возвращения украинцев-малороссов домой»

07.05.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Если Украина желает сохранить свою государственность, то ей следует признать итоги Крымского референдума 2014 года.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, по словам которого, у нового президента Украины Владимира Зеленского есть два варианта развития событий по Крыму.

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«Во-первых, он может конфликтовать с Россией вплоть до объявления войны. Ведь вернуть Крым никак не получится. Либо можно признать крымский референдум. Тогда есть перспектива стабилизации отношений с Россией и мирного развития Украины. Иначе Украина разбалансируется настолько, что начнет еще более активно распадаться. Эрозия происходит уже сейчас, так как далеко не все ее части хотят в НАТО, не все готовы отказаться от русского языка, от нашей единой духовной и цивилизационной основы», – сказал Мурадов.

Он также добавил, что Зеленский мог бы не только признать референдум, но и правильность крымского выбора в целом и повести Украину тем же путем воссоединения.

«В итоге было бы восстановлено цивилизационное единство России и Украины в рамках большого Союзного государства, в котором пока состоят только Россия и Беларусь. Это было бы для всех самым лучшим выбором с точки зрения устойчивости последующего исторического развития», – отметил постпред Крыма при президенте РФ.

По его словам, сейчас задача-минимум для России — это добиться нейтралитета Украины, а оптимальная задача — «добиться возвращения украинцев-малороссов домой».

«У них есть богатый и большой дом, построенный в том числе их руками, — это вся историческая Россия. Даже на берегу Тихого океана живет много украинцев. Создана богатейшая страна. Нужно потерять рассудок, чтобы уйти из родного дома. Между тем уже ясно, что Украину, как говорится, «поматросят и бросят». Так получается уже сейчас. Украинцев превращают в дешевую рабочую силу, а Украину — в колонию, которой даже гордиться нечем», – говорит собеседник издания.

Он полагает, что если новый президент Украины осознает, на какой базе сложилась национальная идентичность его народа, то сделает правильный выбор.

«Надежда на его здравомыслие есть, тем более что пока он ничего конкретного не сказал. Но если Украина хочет сохранить государственность, она в любом случае должна признать крымский референдум», – резюмировал Мурадов.