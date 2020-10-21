В Крыму хотят опреснять морскую воду и повторно использовать стоки

21.10.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Крыма намерены заняться опреснением морской воды для решения проблемы водообеспечения полуострова.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации РФ заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрий Черняев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новые перспективные разработки это, безусловно, опреснение. Эти мероприятия предусмотрены и для наших соседей из Севастополя, и для нас. Вопрос глубокий, новый. Очень много производителей, которые преуспели в строительстве и производстве опреснительных установок.

Когда речь идет о больших объемах водопроводно-очистных сооружений для большого города, нужно учитывать и все аспекты. Не просто сама установка, не просто стоимость установки мембран, а целая инфраструктура, поскольку ближайшая точка может быть на побережье.

Изначально хотели и планировали, 160 тысяч м3 в сутки для того, чтобы могли произвести полную замену опресненной водой потребления города Симферополя. Это достаточно серьезные цифры», – сказал Черняев.

По его словам, план мероприятий по обеспечению водоснабжения включает и реконструкцию водопроводных очистных сооружений в Симферополе – таким образом, чтобы стало возможным повторное использование промывных вод.

«Это дает большой эффект. Мои коллеги говорили о том, что необходимо предусматривать и при реконструкции канализационных очистных сооружений возможность повторного использования для сельхоз нужд.

По нашей инициативе так же вошли в целевую федеральную программу 20 площадок очистных сооружений канализации на сумму 37 млрд рублей. И при их проектировании так же акцентируем внимание на возможности повторного использования сточных вод», – заключил Черняев.