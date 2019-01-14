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14.01.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Крым, Культура, Россия
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В Крыму хотят сделать зону для матерящихся рэперов

В крымском Коктебеле предлагают проводить рэп-фестивали, на которых отдельная территория будет отведена для исполнителей, чье творчество содержит нецензурную лексику.

Такое мнение в интервью “Российской газете” высказал гендиректор Международного информационного агентства “Россия сегодня”, тележурналист Дмитрий Киселев.

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По его словам, не бывает обществ без внутренних ограничений, но при этом он говорит, что эти ограничения должны выработаться естественным путем и без вмешательства государства.

“Простой пример – история с рэпом. Сначала пытались как-то ограничить этих исполнителей. Потом Путин говорит: да пусть матерятся”, – сказал гендиректор МИА “Россия сегодня”.

Он добавил, что выступил с инициативой провести в Коктебеле в след за джазовым и рэп-фестиваль.

“И для меня тоже проблема – вот они будут материться. А что делать? Если говорить, что здесь нельзя материться, тогда это будет не рэп. Может быть, один из вариантов, еще будем советоваться, – обнести красно-белой лентой строительную территорию. Поставить там микрофон и сказать: зона для матерящихся. Как зона для курящих. Хочешь – иди туда, не хочешь – не иди. Это часть нашей культуры, культурная роскошь. На мой взгляд, это некий неприкосновенный запас. Нельзя девальвировать эти слова. Иначе мы потеряем этот ресурс в собственном языке. Есть понятие “уместность”. Вот и все”, – подчеркнул Киселев.

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