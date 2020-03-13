В Крыму хотят ужесточить эпидемконтроль на границе с Украиной

13.03.2020, Москва, Максим Карпенко

В пунктах пропуска на границе Крыма и Украины будет ужесточен контроль за состоянием здоровья граждан, пересекающих КПП.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, на Украине отсутствует адекватная вызовам система здравоохранения, поэтому контроль на границе с этой страной должен быть усилен.

«Я представляю город-герой Севастополь в Государственной Думе. И, с учетом той ситуации, которая сегодня на Украине, абсолютно отсутствуют внятные эпидемиологические мероприятия по предотвращению этой болезни, с учетом того, что в Украине очень многие люди вернутся из той же Италии, с учетом того, что не будет там нормальной работы, я сегодня обращусь с депутатским запросом к вице-премьеру Голиковой, она является же одновременно руководителем штаба по предотвращению коронавируса в Российской Федерации, обращусь в Федеральную службу безопасности.

Я не буду требовать закрытия границ, которые соединяют Крым и Украину – это Каланчак и Чонгар, но я буду требовать и просить ужесточения контроля при пересечении. Мы прекрасно знаем, что сейчас в преддверии туристического сезона, 9 мая, будет достаточно большой поток людей из Украины в Крым. Поэтому я считаю своим долгом обратить внимание на эту ситуацию», – заявил Белик.