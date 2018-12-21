В Крыму хотят выращивать речную рыбу в морской воде

21.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Крымские учены намерены отработать технологию выращивания форели в морской воде.

Об этом в эфире Первого Крымского канала рассказал кандидат биологических наук, доцент Крымского федерального университета Владимир Подопригора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас многие фермы речной рыбы закрылись из-за нехватки пресной воды после перекрытия Северо-Крымского канала. Но можно уверенно говорить, что форель прекрасно растет в морской воде. Причем, черноморская вода для нее даже не очень соленая. Это и есть один из элементов нашего плана», – сказал Подопригора.

Планируется создать научно-производственный комплекс на базе Прибрежненского сельхозтехникума научно-производственный комплекс.

«Мы будем отрабатывать технологию выращивания рыбы не в садках, как это делают в Турции, а в открытых бассейнах, поскольку в садках невозможно контролировать сточные воды. В бассейне мы будем очищать воду. Задача – при интенсивном промышленном выращивании не навредить экологии Черного моря», – сказал Подопригора.

Проект курирует Институт развития Крыма. Планируется первый этап проекта начать уже в следующем году.

«Форель — это локомотив. В Греции и Турции выращивают и дораду, и еще несколько видов рыбы. Мы будем развивать свой проект», – сказал ученый.

Напомним, что в 2014 году Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, создав дефицит пресной воды.