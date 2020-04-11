11.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина
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В Крыму критически ухудшилась ситуация с пневмонией




В Крыму критически выросло количество случаев заболевания внебольничной пневмонией.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пеньковской, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост случаев внебольничной пневмонии составил 70%.

«Ситуация по внебольничным пневмониям за последнюю неделю у нас критически ухудшилась. Плюсом к прошлому году за последнюю неделю у нас рост числа случаев заболевания пневмонией на 70%. Наиболее высокий уровень заболеваемости – в тех регионах, которые отличаются по повышенному уровню заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией: Симферополь, Ялта, Алушта и Армянск», – заявила Пеньковская.

По данным штаба, сегодня в Крыму был зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом нового штамма, общее количество инфицированных в республике составляет 29 человек, из них 12 уже выписаны.

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