В Крыму – массовые обыски у подозреваемых в связях с «хизбами»

11.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Правоохранители с утра провели обыски в Бахчисарайском районе Крыма по семи адресам, где проживают подозреваемые в связях с запрещенной в России экстремистской группировкой «Хизб-Ут-Тахрир». По итогам были задержаны пять человек, часть из них уже отпущены после допросов в ФСБ.

Украинская организация «Крымская солидарность» сообщает, что силовики провели обыски в жилище Сейдамета Мустафаев, освещавшего суды над «хизбами», а также Айдера Сулейманова и Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова, а также Шукри Сейтумерова и его сына Сейтумера Сейтумерова, который уехал в Киев и устроился на меджлисовском телеканале ATR.

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Заместитель фейкового «представителя президента Украины в Крыму» Тамила Ташева выразила возмущение тем, что операция российских силовиков проводилась после анонсированных Владимиром Зеленским переговоров по обмену ранее задержанных на полуострове украинских диверсантов и экстремистов.

«Это выглядит еще более цинично», – возмущается Ташева.

«Всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)», – утверждают в «Крымской солидарности».