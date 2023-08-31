Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Джанкое изловили 70-летнего деда, который испоганил заукраинскими лозунгами соседские ворота.

За доморощенное граффити пенсионер заплатит 100 тысяч рублей штрафа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По информации МВД по Республике Крым, двое жителей Джанкойского района обнаружили надписи на своих воротах и обратились в полицию. Поимкой заукраинца занимались сотрудники уголовного розыска. Подозреваемого установили и доставили в отдел полиции. На него составили протоколы за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, а суд назначил наказание в виде 100 тысяч рублей штрафа.

Жительнице Бахчисарая «наскальная живопись» краской на стенах и воротах показалась вчерашним днем, и она решила сделать свое тело предметом заукраинской агитации – набить татуировку в виде украинского трезубца.

Герб на левой руке 22-летняя девушка делала в местом тату-салоне. Ни у мастера, ни у снимающих это действие на видео, вопросов не возникло.