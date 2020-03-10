В Крыму могут отменить торжества в годовщину воссоединения с Россией

10.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов

В случае рекомендаций Роспотребнадзор по борьбе с распространением коронавируса в Крыму могут быть ограничены торжества по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с распространением коронавируса ряд субъектов России ввел ограничения на проведение массовых мероприятий. Сегодня Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, где советует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

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Республика Крым выполняет все рекомендации Роспотребнадзора, федеральных органов власти, и, если поступят дополнительные ограничения о проведении массовых мероприятий, связанных с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией, мы будем их выполнять. Здоровье наших граждан превыше всего!» – цитирует Аксенова его пресс-служба.

Отметим, что 18 марта анонсировано участие Аксенова в торжествах, которые готовит мотоклуб «Ночные волки» на горе Гасфорта под Севастополем.