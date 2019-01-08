//exit;
08.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Религия, Украина, Церковь
Просмотров:

В Крыму могут принять важное решение по украинскому православию

Если давление украинского режима на православие будет усилено, то Священный Синод УПЦ может быть проведен в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Первый крымский» заявила депутат Госдумы, бывший прокурор республики Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам депутата, в Крыму могут быть приняты те решения, которые невозможно принять на Украине.

«В Крыму можно очень многое сделать по защите прав верующих на Украине. Здесь исторически, символически наша земля крымская – это та земля, с которой зародилось православие. Именно здесь, в Херсонесе, принято православие, крещена Русь, Киевская Русь. Может быть, все идет к истокам и на нашей крымской земле будет принято еще одно очень важное решение по сохранению нашего православия», – заявила Поклонская.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

В Виннице каноническая Церковь перешла в наступление за свои права
Порошенко «оттяпал» в своей вотчине 20 приходов у канонической Церкви
Каноническая УПЦ обжалует антицерковный закон в Конституционном суде
Украинской православной Церкви разрешат остаться на Украине, если она назовет себя Русской
Поклонская создает движение прокурорских, которое может стать партией
Поклонская взобралась на коня
В Церкви Порошенко похвастались количеством перебежчиков из канонической УПЦ
Поклонская начала рубить правду-матку по Донбассу
Началось расшаркивание канонической УПЦ  перед политикой Порошенко – русский священник
Вступил в действие антицерковный закон. Запущен отсчет времени на переименование УПЦ
Командир ополченцев отчитал Наталью Поклонскую
В канонической УПЦ прокомментировали фантастическую статистику «Церкви Порошенко»
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть