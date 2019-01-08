В Крыму могут принять важное решение по украинскому православию

08.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Если давление украинского режима на православие будет усилено, то Священный Синод УПЦ может быть проведен в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Первый крымский» заявила депутат Госдумы, бывший прокурор республики Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата, в Крыму могут быть приняты те решения, которые невозможно принять на Украине.

«В Крыму можно очень многое сделать по защите прав верующих на Украине. Здесь исторически, символически наша земля крымская – это та земля, с которой зародилось православие. Именно здесь, в Херсонесе, принято православие, крещена Русь, Киевская Русь. Может быть, все идет к истокам и на нашей крымской земле будет принято еще одно очень важное решение по сохранению нашего православия», – заявила Поклонская.