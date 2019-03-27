В Крыму может появиться новый банк для кредитования строительства жилья

27.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Крымская строительная отрасль находится в опасности из-за отсутствия должного кредитования, так как на территории полуострова функционируют только два российских банка.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня из 63 аккредитованных в Российской Федерации банков в Республике Крым работают всего лишь 2 банка, поэтому сегодня получить финансирование чрезвычайно сложно. У нас вопрос: как вы видите развитие строительной отрасли в Крыму с учетом того, что сегодня практически все банки останавливают финансирование в республике?», – обратилась она к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

По словам министра, крымский банк РНКБ получил дополнительные бюджетные вливания для расширения возможностей по выдаче кредитов, однако сами застройщики зачастую не обращаются за помощью в финансовые учреждения.

«Что касается Крыма и Севастополя, они действительно находятся в зоне особого внимания, там действительно работают два банка, которые будут заниматься проектным финансированием, это банки «РНКБ» и «Россия». Что касается банка «РНКБ», он уже был дофондирован в объеме 50 миллиардов рублей, в том числе и под задачу проектного финансирования.

Мы отлаживаем те механизмы, когда банкиры должны начать слушать застройщиков, а застройщики должны начать обращаться в банк. К сожалению, на селекторных совещаниях, когда вся страна на связи, все жалуются на то, что проектное финансирование невозможно, это дорого, забюрократизировано и так далее.

Когда мы проводим такие совещания на местах, то оказывается, что за заявками застройщики обращаются пока очень редко, и когда предлагаешь в аудитории поднять руку, а кто же ходил за проектным финансированием, то, как правило, из сорока приглашенных для беседы застройщиков, один или два обращались за проектным финансированием. Это главная проблема, которая на сегодняшний день существует, и мы сегодня в ручном режиме побуждаем всех обращаться в коммерческие банки…», – отметил он.

При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с вопросом, почему специализированный российский банк ипотечного кредитования «Дом.рф» до сих пор не зашел на территорию Крыма.

«В настоящее время мы не работаем на территории Крыма. У нас был еврозайм, который мы выгашивали, и выгашивание завершилось в декабре 2018 года. Мы не могли, имея этот займ, там работать. Но мы с банками работали, и непосредственно с юридическими лицами будем эту работу проводить», – ответил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.

В завершение министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев пообещал, что этот вопрос будет «решен положительно» в ближайшее время.