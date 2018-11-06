В Крыму на аэродроме обнаружена бомба

06.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Немецкая авиабомба SD-70 времен Великой Отечественной войны была обнаружена в ходе строительства взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме Бельбек под Севастополем.

Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю.

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«При выемке грунта строители случайно подцепили боеприпас ковшом экскаватора. По счастливой случайности опасная находка не сдетонировала», – говорится в сообщении.

SD-70 имеет радиус разрушающего действия ударной волны до полукилометра. Корпус бомбы выполнен из цельной кованой стали, она оснащена взрывателем мгновенного действия.

Саперы приняли решение уничтожить взрывоопасную находку на месте, поскольку тип взрывателя не позволяет транспортировать боеприпас. Росгвардейцы оцепили опасную зону и приостановили строительство на прилегающей территории для ликвидации авиабомбы.

Бельбек построен в 1941 году как военный аэродром: во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация. После присоединения Крыма к России минобороны разместило там 38-й истребительный авиаполк. Одновременно началась дискуссия вокруг необходимости гражданского использования аэропорта.

В январе этого года стало известно, что правительство РФ решило развивать севастопольский аэропорт Бельбек как гражданский. Минобороны должно до конца 2018 года построить новую взлетно-посадочную полосу и терминал, а полноценная эксплуатация аэропорта в качестве гражданского должна начаться в 2020 году.