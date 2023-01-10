В Крыму на Ай-Петри выпал снег, а канатную дорогу закрыли – за неё идёт судебный спор

В горах над Ялтой выпал снег. Однако одновременно прекратил работу один из туристических символов Южного берега Крыма – рекордсмен книги Гиннеса – подвесная канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри». В канун Нового года подъемник вместе с землей на нижней, средней и верхней станцией передали из муниципальной в республиканскую собственность, чтобы отдать некоему частному инвестору для благоустройства комплекса. А пока канатная дорога закрыта, и на подъеме туристов к снежным склонам Ай-Петри зарабатывают частные извозчики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прежде в новогодние праздники на верхней станции канатной дороги работала самая высокая в Крыму «Резиденция Деда Мороза». Но в этом году ее открытие отменили и не только из-за ограничений на праздничные мероприятия – основными гостями резиденции были дети, на которых мораторий не распространялся – подъемник на плато Ай-Петри опечатан с начала октября. А в ноябре Ялтинский городской совет принял решение отказаться от объекта и передать его в управление республики, поскольку некое ООО «Русь» обратилось в Минземимущества Крыма с просьбой отдать канатную дорогу с целью ее модернизации.

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«Проектом предусматривается провести технические исследования и реализация проекта модернизации подвесной канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри» с целью увеличения ее пропускной способности, – говорится в пояснительной записке к постановлению. – Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство плато в районе верхней станции канатной дороги, путем размещения современных элементов инфраструктуры и сервиса».

Намерение увеличить пропускную способность канатной дороги вызывает оторопь – подъемник входит в десятку уникальных инженерных сооружений мира благодаря примененному принципу «маятника». На полуторакилометровом участке от средней до верхней станции нет опор, их функцию выполняют движущиеся на встречу друг другу вагончики с четко высчитанной скоростью и количеством пассажиров. По этой причине канатная дорога может максимально перевезти 700 тысяч пассажиров в год с учетом обязательного профилактического ремонта через каждые 10 месяцев. Значит, вопрос не в модернизации подъемника, а в «благоустройстве плато» на верхней станции.

В зону обслуживания канатной дороги попадает 1,3 га территории плато Ай-Петри, где находятся торговые лавки, кафе, ресторан и видовые площадки. По соседству с начала нулевых располагался нелегальный рынок, кормивший верхушку запрещенного за экстремизм в РФ крымско-татарского меджлиса.

И даже переход под российскую юрисдикцию не смог прекратить незаконную торговлю – после сноса нелегальных построек рыночники стали торговать из автофургонов и багажников автомобилей, поскольку спрос есть: ежедневно сотни туристов поднимаются на плато полюбоваться панорамой ялтинской акватории и сделать захватывающие фото.

На официальном уровне говорили о необходимости благоустройства плато. Но позиции по этому поводу разнились – глава Крыма Сергей Аксенов считал, что кроме лавочек, уборных и теневых навесов там ничего не должно быть, а на тот момент вице-премьер правительства республики Виталий Нахлупин, который ныне отбывает срок за взятки, лоббировал некий проект строительства новой канатной дороги.

«Есть альтернативное предложение инвестора, который хотел бы создать современнейшую канатную дорогу с очень высокой скоростью доставки туристов, – убеждал Нахлупин членов правительства Крыма на заседании в сентябре 2016 года. – Мы с таким инвестором серьезно увеличим количество туристов, поднятых на плато».

Само собой разумеется, что под увеличившееся количество туристов потребуется более развитая инфраструктура с гостиницами и ресторанами. Одна беда – на плато нет источников воды и системы канализации. Без инженерных коммуникаций на привозной воде и выгребных ямах масштабный бизнес не построить.

Тем не менее, от строительства новой канатной дороги на Ай-Петри власти Крыма не отказались и подписали соглашение о создании в Ялте горно-рекреационного кластера, для которого будет построена новая канатка. НКО «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта», за которым стоят глава «Ростеха» Сергей Чемезов, миллиардеры Геннадий Тимченко и Алишер Усманов, за 6,6 миллиардов рублей намеревается построить канатную дорогу в 3,6 км от нижнего участка в районе Васильевки до горного кластера на высоте примерно 1,5 тысячи метров. По крайней мере, так после подписания соглашения заявил представитель фонда.

Но куда будет вести новая канатка не ясно, поскольку из полуторатысячных вершин Крымских гор ни одна не находится рядом с Васильевкой. Более того, рядом со станцией должен быть биосферный парк, туристические и спортивные объекты, лечебно-оздоровительный и гостиничный комплекс уровня «четыре звезды» с консольным бассейном, а также апарт-отель, спа-комплекс, рестораны и другие объекты туристическо-развлекательной инфраструктуры. И все это на площади в 14,5 га.

Найти свободную территорию такой площади в Ялте невозможно, не затронув границы Ялтинского горнолесного заповедника. Но его статус в ближайшее время понизится до национального парка, чтобы соответствовать реальному положению – не могут по заповедным территориям проходить газопроводы, линии электропередач и дороги к коттеджным поселкам. Понижение статуса даст возможность использовать бывшие площади заповедника в рекреационных целях, и тогда плато Ай-Петри с его панорамными видами и снежными трассами вполне подойдёт под масштабные инвестиционные проекты.

Но вряд ли ООО «Русь», претендующее на действующую канатную дорогу, можно отнести к крупным инвесторам. Электронный адрес этой фирмы совпадает с зарегистрированной в Севастополе СРОО ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь». В Министерстве имущественных и земельных отношений по поводу планов инвестора ответили дежурными фразами.

«После заключения инвестиционного соглашения инвестор проведёт благоустройство комплекса подвесной канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри», создаст новые рабочие места, привлечет для работы местных подрядчиков и поставщиков», – сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.

И опять пояснение чиновников идет вразрез с функциональными задачами канатной дороги. Обслуживать подъемник могут специалисты с квалификацией и допуском к такого рода сложным инженерным сооружениям, а среди местных подрядчиков нет производителей металлических тросов, валов и прочей металлургической продукции. Увеличить рабочие места можно только за счет создания «сопутствующей инфраструктуры» – торговых точек и общепита на плато Ай-Петри у верхней станции канатки. Но вряд ли ветераны спецназа будут этим заниматься. Скорее всего, они передадут эту функцию субподрядчикам.

Что касается многолетнего эксплуатанта канатной дороги ООО «Стартинвест», то он пытается в суде отстоять свое право продолжать обслуживать подъемник и возить туристов. Никаких нареканий к работе «Стартинвеста» не было, наоборот, грамоты и благодарности как одному из бюджетообразующих предприятий города: 200 рабочих мест, около 20 миллионов рублей налоговых отчислений в год, бесперебойная работа канатки с 2000 года. Единственная поломка за всю историю произошла в 2013 году из-за заводского дефекта вала. Тогда после отключения в двух вагончиках застряли 74 туриста вместе с двумя сопровождающими работниками. Спасательные работы продолжались более 9 часов, туристы после спуска в страховочном снаряжении по тросу до утра делились впечатлениями и пили чай в месте обогрева.

«Дорога закрыта и опечатана с начала октября, предприятие не имеет права ее обслуживать на основании решения Арбитражного суда Крыма, который по иску администрации Ялты отменил договор аренды имущественного комплекса канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», который мы обжаловали в Арбитражном суде центрального округа. Судебное заседание по нашей жалобе назначено на 16 января, и в рамках рассмотрения дела суд запретил проводить какие-либо действия с имуществом канатной дороги. Но, не смотря на это, ее передают из муниципальной собственности в республиканскую, – пояснили «ПолитНавигатору» в администрации предприятия. – Но даже смена собственника не отменяет наше право, как добросовестного арендатора, продолжать выполнять обслуживание дороги. Тем более, что в условиях агрессивного морского климата после простоя 2-3 месяца она нуждается в комплексоном освидетельствовании и профилактических ремонтных работах, чтобы получить документацию на запуск. В Крыму только наше предприятие обладает лицензиями и высококвалифицированным персоналом на проведение подобного рода работ».

У «Стартинвеста» есть свой проект благоустройства площадки у верхней станции на плато Ай-Петри. Проектом канатной дороги от 1967 года предусмотрен обязательный приют для пассажиров – укрытие на случай непогоды. Особенно в зимний период, когда шквал и ураган могут подняться неожиданно. Кроме приюта, на плато предлагалось сделать музейный комплекс с планетарием и экспозицией о геологии Крымских гор. Но чиновники предпочли иные варианты освоения природных достопримечательностей.