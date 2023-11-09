В Крыму на дорогу выбежали олени – водителям придётся заплатить внушительный штраф

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Внушительные штрафы придётся заплатить водителям, чьи транспортные средства сбили оленей, выбежавших из леса на дорогу в окрестностях Севастополя.

Как сообщает городская прокуратура, ЧП произошло в июле в вечернее время в районе села Черноречье. Сначала автобус ПАЗ, за рулем которого был водитель АО «Балаклавское рудоуправлением», совершил наезд на выбежавшего на автомобильную дорогу благородного оленя. А через несколько дней на том же участке дороги легковой автомобиль «Фольксваген-Поло» сбил еще одного оленя.

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«В результате дорожно-транспортных происшествий животные погибли. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, в общей сложности составил 140 тыс. рублей. В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира. В связи с этим природоохранный прокурор направил в суд два исковых заявления», – говорится в сообщении.