В Крыму на очередном долгострое пропали очередные сотни бюджетных миллионов

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На строительстве набережной вокруг Сакского озера и ремонте разделительных дамб подрядчики украли 163 миллиона рублей.

Сама набережная была первым объектом туристического кластера «В Саки за здоровьем», построенном за 800 миллионов рублей федеральной целевой программы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следственное управление МВД по Крыму завершило расследование дела по факту мошеннических действий, связанных хищением бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов по реконструкции пешеходных и велосипедных дорожек, нескольких улиц, разделительных дамб, а также набережной вдоль лечебного озера в городе Саки.

На протяжении двух лет, с 2018 по 2020 годы, соучредитель и директор фирмы с помощью мошеннической схемы похитили свыше 163 миллионов рублей.

«Соучредитель и директор строительной организации, жители Симферополя и Москвы, арестованы, на их имущество также наложен арест, – сообщили в пресс-службе МВД. – В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

Строительство набережной вдоль Сакского озера началось еще в конце 2016 года, но затянулось почти на 5 лет. Изначально подрядчиком было определено ООО «ЮгославСтройДекор», но с ним расторгли контракт из-за срыва сроков, и новый договор на строительство набережной был подписан с ООО «Зодчий».

Еще один объект, которым занималось «ЮгославСтройДекор» – реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера под обустройство передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей, отошел крымской компании из города Саки ООО «АГ Строй Сервис».

Спустя год после открытия новая набережная в Саках местами просела, обнажив полное отсутствие основы под пешеходными дорожками. Власти уверяют, что все будет приведено в порядок в рамках гарантийного ремонта.