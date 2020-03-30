30.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Происшествия
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В Крыму начали карать нарушителей самоизоляции




В Крыму возбудили первое уголовное дело в отношении жителя полуострова, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусом другого человека.

Об этом на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса заявил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Смагин не уточнил какую статью инкриминируют разносчику инфекции.

«Вчера уже уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленное требование по самоизоляции и заразил человека. Уголовное дело возбуждено, все материалы собраны», – заявил Смаглин.

Напомним, в Крыму подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом нового штамма, еще пять случаев выявлены в Севастополе.

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