В Крыму начали карать нарушителей самоизоляции
В Крыму возбудили первое уголовное дело в отношении жителя полуострова, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусом другого человека.
Об этом на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса заявил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом, Смагин не уточнил какую статью инкриминируют разносчику инфекции.
«Вчера уже уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленное требование по самоизоляции и заразил человека. Уголовное дело возбуждено, все материалы собраны», – заявил Смаглин.
Напомним, в Крыму подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом нового штамма, еще пять случаев выявлены в Севастополе.
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