31.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов
 
Крым, Россия, Туризм
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В Крыму начали ловить автотуристов из Москвы и Питера, нарушающих режим изоляции




На въездах в Севастополь появились блокпосты, где медики проверяют пассажиров транспорта на повышенную температуру в рамках борьбы с коронавирусом.

Блокпосты установлены в районе села Андреевка, в районе Фороса, в районе Верхнесадового, в Терновке, на трассе от Любимовки до Качи. В мероприятиях задействованы активные участники «Русской весны», которые дежурили на блокпостах весной 2014 года. Блокпосты будут работать как минимум до конца этой недели.

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Въезжающим в Севастополь предстоит заполнить анкету, где указать цель визита и данные о посещении иностранных государств в последнее время. Если у человека повышенная температура – медики будут его сразу направлять на обследование и изоляцию.

Посещение города-героя туристическими группами ограничено.

«В Крым и Севастополь пребывает большое количество наших сограждан – из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России. Они нарушают режим самоизоляции – должны в это время быть дома. Соответственно мы сегодня проверяем все автомобили, паспортный контроль, еще раз объясняем людям, что они должны быть на самоизоляции», – пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Отметим, что блокпосты появились на фоне многочисленных призывов комментаторов в Instagram Развожаева к закрытию города по примеру советских времен с целью недопущения носителей коронавируса. Власти поначалу отвергли эту идею, однако мера с проверкой транспорта наверняка прибавит очков Развожаеву с учетом грядущих губернаторских выборов.

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