В Крыму начали плодиться фальшивые герои Русской весны – Басов

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Еще пять лет назад называющих себя причастными к событиям Русской весны 2014 года было гораздо меньше, чем сейчас. При этом значение пророссийских организаций и общественных движений, поддерживающих русский дух Севастополя и Крыма, в целом постепенно нивелируется.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил лидер «Русского блока» Геннадий Басов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События, которые произошли в Крыму и Севастополе, – это, в том числе, результат длительной работы огромного количества русских организаций, которые были на территории Крыма, которые проводили различные акции и создавали определённое общественное мнение. Сам город русской славы Севастополь и Крым являются испокон веков пророссийскими. Но благодаря тому, что огромное количество людей, которые годами боролись за интересы русского населения, России на этой территории, можно было в определённый момент времени создать действительно структуру, которая очень эффективно отработала», – напомнил Басов о важности деятельности пророссийских организаций в период украинской оккупации Крыма.

Некоторые сейчас заявляют, что активисты «Самообороны» и «Русского блока» ничего из себя не представляли, а на самом деле Русская весна – это операция спецслужб Российской Федерации. Однако такая спецоперация не могла быть результативной без активной поддержки со стороны населения, когда люди в ущерб себе и своим семьям сутки напролёт занимались тем, что обеспечивали порядок и сопровождение передачи власти от украинских структур российским структурам.

«Я хочу сказать, что было много разных эксцессов, и их представители самообороны, «Русского блока» – купировали. Что касается самой структуры самообороны, она создавалась ещё с ноября 2013 года, когда начался Майдан, и уже было достаточное количество людей в этой организации. Некоторые, может быть, уже и не вспомнят, но на митинге (23 февраля 2014 года, – ред) мы, по сути, обеспечивали полностью охрану, безопасность и порядок на данной территории, потому что большинство сотрудников полиции самоустранились и не участвовали в каких-то политических вопросах. А многие справедливо опасались последствий. В Севастополе всё началось, а потом перекинулось на Крым. В том числе, благодаря нашим различным общественным организациям, русским организациям, «Русскому блоку», – подчеркнул Басов.

Он добавил, что революция зарождалась не где-то, а непосредственно в Севастополе. И постепенно из маленького огонька превратилась в реальное пламя.

«Хотя на сегодняшнем этапе просматривается такой момент, когда считают или меняют исторические понятия, и всё становится немножко не в той форме, как оно было в реальности. С Крыма ничего не началось. Всё началось ещё с 90-х годов, когда была создана «Русская община». Всё двигалось постепенно. Общественное мнение, которое было создано в Севастополе – это, прежде всего, элемент той активной деятельности сильных, общественно мотивированных и идейных людей, которые к этому всему привели. И митинг народной воли – это уже финал, квинтэссенция, апофеоз. Ещё 5 лет тому назад я не видел такого количества «героев Русской весны», как я их вижу сегодня. Их вообще не было, а тут вдруг они появились. Это не совсем правильно», – заключил Басов.