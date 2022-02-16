В Крыму начался ремонт старых советских очистных – при Украине денег на это не было

На побережье Крыма идет модернизация канализационно-очистных сооружений. По планам к сезону-2024 у туристов не будет шансов встретить в море продукты собственной жизнедеятельности, с которыми не справились устаревшие морально и физически очистные.

Реконструкция идет по всему берегу. Построенные еще в СССР очистные давно отработали свое, а все попытки при Украине выбить деньги на ремонт заканчивались провалом – деньги либо исчезали, либо не приводили к нужному результату: фекальные потоки по рельефу спускались прямо в море.

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Так было в селе Малореченское на восточной окраине Алушты. В 2012 году Минрегионразвития и ЖКХ Украины выделило средство на реконструкцию местных КОС, поскольку летом из-за грязной воды местные пляжи получали официальный запрет на купание, а игнорирующие его туристы попадали на инфекционную койку. И по документам киевская компания, которая выполняла господряд, получила 100-процентный расчет. Но первые же пусконаладочные работы тогда показали неготовность очистных принимать стоки.

Теперь подрядчик сносит старые конструкции и отстойники, чтобы выстроить современные КОС на 3 тысячи кубометров стоков в сутки. После механической, биологической очистки и обеззараживания УФ-фильтрами, вода по коллектору будет выходить в море на расстоянии 400 метров от берега. Причем, чтобы проложить трубу, строителям придется рыть тоннель на глубине 5 метров под землей – наверху вся санитарная зона под плотной застройкой. К новым КОС выведут стоки соседних сел Рыбачье и Солнечногорское, если МинЖКХ Крыма не забудет включить в свои планы строительство канализационно-насосных станций. Дальше дело за малым – пройти по всем дворам и убедить хозяев оплатить подключение, а не сливать нечистоты в ливневки и русла рек.

В поселке Кацивели в Большой Ялте очистные возводят с нуля. Мощность КОС в 2,5 тысячи кубометров рассчитана на будущую «игорную зону» – огромный комплекс «Золотой берег» с казино, отелями, концертным и кинозалом, бассейнами и ресторанами. Свободной земли под очистные в поселке не нашлось, участок уступила РАН рядом с гидрофизическим полигоном. Здесь технология та же, позволяющая сбрасывать очищенную воду в море, поскольку она соответствует требованиям водоемов для рыборазведения. Своя особенность есть и у этих КОС – их обеспечат шумоизоляционным покрытием и мощной системой вентиляции.

«Всего по государственной программе предусмотрено сооружение 24 КОС, стоимостью больше 50 миллиардов рублей, – уточняют в Минстрое Крыма. – Срок окончания строительства – 2025 год».

Использовать очищенную воду вторично не удастся – на побережье такой дефицит свободных площадок, что разместить накопительные емкости для технической воды просто негде. В некоторых прибрежных поселках здания для очистки придется выстраивать в форме круглой башни, чтобы вписать в плотную застройку.