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18.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым, Россия, Украина
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В Крыму начался суд над украинским раскольником – демонстративно игнорировал законы России

Новости УкраиныВ Белогорском районном суде Крыма начался судебный процесс против так называемого «архимандрита Дамиана» –...

В Белогорском районном суде Крыма начался судебный процесс против так называемого «архимандрита Дамиана» – функционера раскольнической «Православной церкви Украины», который нелегально пытался осуществлять свою деятельность в Крыму.

8 августа этого года сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность раскольника, который вел так называемую «службу» в селе Балки Белогорского района. Об этом в своем блоге рассказал беглый крымский майданщик Андрей Щекун, похвалившийся смелостью «священника»

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«На вопрос «следователя» российского центра «Э»: «Вы с правонарушением согласны или не согласны?», архимандрит Дамиан четко ответил: «Конечно, не согласен. Весь мир с этим не согласен. ООН с этим не согласна!» – пафосно приводит якобы имевший место диалог Щекун.

Заседание Белогорского райсуда, где будет рассматриваться дело Дамиана, назначено на 23-е августа. Планируется заслушать позицию свидетелей обвинения и защиты.

При этом, фейковая «Прокуратура АР Крым и Севастополя» возбудила уголовное дело по факту «незаконного препятствования осуществлению религиозного обряда на территории временно оккупированного полуострова» (ч.1 ст.180 УК Украины).



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