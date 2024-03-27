В Крыму начинают применять уголовку к злостным фанатам киевского режима

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Жительница Судака заплатит 30 тысяч рублей штрафа за комментарии в соцсетях, призывающие к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих ВС РФ.

Суд вынес решение по административному протоколу, составленному в отношении 40-летней судакчанки, хотя изначально речь шла об уголовном деле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В МВД по Республике Крым сообщили, что жительницу Судака задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД совместно с сотрудниками регионального УФСБ. У нее дома провели обыск, и по итогам – действия «заукраинки» были квалифицированы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Однако, по информации телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», благодаря которому, в том числе, выявляются потенциальные жертвы украинского ЦИПсО и спецслужб, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

По этой статье пойдет задержанный в Симферополе Владимир Жеребцов, который в день выборов возле избирательного участка кричал нацистский лозунг «Слава Украине».

Ранее он уже привлекался за размещение экстремистской символики и дискредитацию армии, выводов не сделал. До решения суда будет содержаться под арестом.