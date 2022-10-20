В Крыму надеются, что новый режим реагирования ударит по мошенничеству, бардаку и расхлябанности

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Средний уровень реагирования будет способствовать мобилизации экономики Крыма на работу в прифронтовых условиях, без спекуляции на товарах военного назначения и продуктах питания.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил депутат Госсовета Крыма Николай Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не должно быть спекуляций и наживы на специальной военной операции, а у нас такие негодяи есть, которые накручивают цены на бронежилетах, на флягах, на обуви. Если это все будет регулировать государство, спекуляция исчезнет, останутся коммерсанты, которые будут в этом направлении работать, – отметил Волков. – У нас в Крыму есть несколько заводов, которые способны выпускать продукцию военного назначения – парашютный завод в Феодосии, есть «Фиолент», есть «Селма». Если там не хватает специалистов, государство может привлечь их даже из частных компаний, переподчинить их. Все нужно подчинить и завести в единое направление, в одно русло… Мы покупаем сейчас в помощь армии квадрокоптеры за границей. Неужели на «Фиоленте» не могут их производить по нормальной цене? Нужно все выстраивать в единую систему».

По словам депутата, в том числе государственное регулирование нужно распространить на сельское хозяйство, чтобы не создавать дефицит продуктов питания и не рассчитывать на рыночные механизмы.

«Конечно, это задача сложная. И не так просто это все сделать быстро, потому что мы уже по инерции привыкли двигаться в условиях рыночной экономики, её никто не отменит на каком-то уровне. Но пересмотр возможных вариантов более тесного сотрудничества даже с крупными предприятиями – теперь стал юридически возможным. Нам нужно сегодня проработать максимально вопрос гражданской обороны, максимально подготовить бомбоубежища, в школах, на предприятиях провести работу. Время есть. Тем более, мы видим, что Херсон превращается в мощную крепость, чтобы мы с вами могли себя чувствовать в безопасности», – заключил Волков.

Со своей стороны, экс-депутат Госсовета Крыма, ветеран русского движения Сергей Шувайников подчеркнул, что режим среднего уровня реагирования касается, прежде всего, должностных лиц и правоохранительных органов.

«В первую очередь, это повышенные требования к работе органов исполнительной власти, высших должностных лиц, нашему главе республики Сергею Аксенову. Им даются большие полномочия, большие права. В обычное время таких полномочий нет, а сейчас хотим-не хотим, понимаем, что идут боевые действия. Руководители, должностные лица будут просто обязаны проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, по гражданской обороне, потому что мы уже забыли о них. Когда-то давно на предприятиях, в учебных заведениях людям объясняли, что необходимо делать, как себя вести. Мы должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям и не просто на словах», – уверен Шувайников.

Он добавил, что необходимо возрождать народные дружины для патрулирования улиц и охраны объектов. Отдельного внимания заслуживают переселенцы с близлежащих территорий, которые живут в Крыму на съемных квартирах и никем не контролируются.

«Главы исполнительной власти регионов могут усиливать охрану общественного порядка и меры безопасности, и на это я бы хотел особенно обратить внимание. Потому что, к сожалению, это моё личное мнение, правоохранительные органы не дорабатывают, беспечно относятся к тому количеству переселенцев с сопредельных территорий. Одно дело, когда жители Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской республик приезжают организованными группами, когда семьи с детьми получают возможность жить в пансионатах и санаториях, другое – когда приезжают самостоятельно, и мы не знаем, что это за люди, кто их контролирует. В Симферополе сдается множество квартир, но никто из участковых не интересуется, кто в них живет. Патрули по-прежнему только в центре города, а надо активнее привлекать граждан, представителей народного ополчения, чтобы смотреть за безопасностью на улицах, в местах общественного посещения», – считает Шувайников.

«Контроль за безопасностью – все это необходимо. У нас случается так, что мы начинаем проявлять бдительность, когда уже что-то случилось… лучше, чтобы не случилось. Поэтому по указу президента эти меры в режиме среднего уровня реагирования должны выполняться. Задача исполнительных органов вместе с главой республики Крым настроить на такую работу. Мы тоже должны понимать, что ситуация не простая, не так все легко, и недаром президент издал указ. Не надо быть расхлябанным, подаваться панике – надо просто не быть беспечным и смотреть, что вокруг происходит», – заключил политик.