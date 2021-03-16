В Крыму наградили ополченцев, державших оборону в Славянске и Краматорске

16.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Симферополе в здании Совета министров Республики Крым состоялась торжественная церемония награждения группы добровольцев, которые в апреле 2014 года совершили многокилометровый переход на помощь восставшему против украинской агрессии народу Донбасса. Группа героев зашла в Славянск и Краматорск для защиты мирных жителей и противостояния нацистам Украины. До этого ополченцы принимали участие в событиях Русской весны в Крыму – разоружении украинских воинских частей, нейтрализации диверсантов и обеспечении порядка накануне референдума. Значительную часть этой группы составляли бывшие киевляне и жители других городов Украины, отказавшиеся признавать государственный переворот.

К награждению государственными наградами Республики Крым, медалями «За защиту Республики Крым» и государственными наградами Донецкой Народной Республики, медалями «За Отвагу», по представлению Союза добровольцев Донбасса, было представлено 33 добровольца, оставшихся в живых с тех памятных событий. Погибшие добровольцы были награждены посмертно Георгиевскими Крестами ДНР ранее, ещё по представлению погибшего Главы ДНР Александра Захарченко.

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Память погибших добровольцев все присутствующие почтили минутой молчания.

Прибывший на торжества из Донецка глава ДНР Денис Пушилин поздравил собравшихся с семилетием референдума. Он поблагодарил ополченцев за то, что, не задумываясь об опасности, они встали на защиту Родины.

«С уверенностью могу сказать, что вы – гордость русского народа», – сказал Пушилин.

«Донбасс, как и Крым, достойно ответил на попытки украинских неонацистов разорвать исконные связи с Россией. Мы по сей день продолжаем отстаивать свой выбор и горячее стремление вернуться к своим историческим корням. Русский Донбасс обязательно победит! Потому что с нами ваша поддержка, помощь верных друзей и единомышленников! И самое главное – это желание граждан Республики. Мы объединены общей целью – прочно связать свое будущее с российским народом. Наша историческая судьба – только вместе с Россией!» – добавил он.