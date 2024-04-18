В Крыму достойно обозначат места всех действовавших древних храмов на территории полуострова

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Крымское отделение РГО совместно с Симферопольской и Крымской епархией реализуют проект по установке мемориальных табличек на месте некогда существовавших древних христианских храмов. Остатки древнегреческих культовых сооружений никак не обозначены – для туриста это просто груда камней.

Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал председатель республиканского отделения Русского географического общества (РГО) Геннадий Самохин.

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«Давно была идея поставить памятный знак на месте давно исчезнувшего храма, который существовал более тысячи лет в селе Родниковское в районе Чернореченского водохранилища, откуда берёт исток река Чёрная. Я нашёл описание, что там был христианский древнегреческий храм. Решили поставить памятный знак, обратились в епархию, давайте сделаем совместно. Но в епархии задались вопросом, почему только один? У нас множество христианских храмов, которые были в Крыму на протяжении тысячи лет. Мы решили сделать такой совместный большой долгоиграющий проект, и поставить на всех местах, где были храмы в Крыму, памятные знаки. Большинство из них не памятники культурного наследия до сих пор, потому что просто развалины. По фундаменту видно, что это однонефный храм. Но пока просто груда камней», – пояснил он.

Только в последние года стали появляться аналитические статьи по храмам южнобережья и долины реки Кача. На историческом факультете КФУ есть данные о 30-40 памятных местах.

«Откуда начать – понятно. Это будет долгая история, потому что еще нужно придумать памятный знак, согласовать с собственниками земли, много вопросов. Но это очень значимо. И молодёжь готова поехать, помочь, это интересно всем, в Крыму особенно. Такой подъём связан с духовностью, и это ощущается. Проект интересный, я думаю, что он будет не на один год. Только на Аю-Даге было больше 10 христианских храмов. Мы будем не только оформлять, но и популяризировать их в средствах массовой информации, и для истории это крайне значим», – считает Самохин.