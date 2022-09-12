В Крыму накажут любителей плясок под гимн украинских нацистов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Крымский блогер Александр Талипов опубликовал съемки праздничных плясок на свадьбе в Бахчисарае под неофициальный гимн ВСУ – песню сичевых стрельцов «Червона Калина».

«Крым, Бахчисарай 10.09.22, ресторан «Арпат», свадьбу празднуют жители города, а также населенных пунктов Долинное, Фурмановка, Новенькое. Играет нацистская песня «Червона калина», – утверждает блогер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его словам, аналогичный случай зафиксирован несколькими днями ранее и на другой свадьбе в Симферополе.

В комментариях к посту пользователи соцсетей напомнили, что под «Червону калину» бандеровцы вырезали 200 тысяч поляков, забивая молотками и топорами женщин, стариков, детей. Гнев и негодование с тех пор возникает у поляков при исполнении этой песни. С учетом того, что боевики «Азова» назвали себя последователями украинских нацистов, исполнение этой песни в публичных местах является административным правонарушением.

«Во Львове уличных музыкантов избили за то, что пели на русском языке. Но «это же другое», верно?» – интересуются комментаторы.

По информации блогера, все причастные к исполнению гимна УПА установлены. Разъяснительную беседу с ними проведут лидеры общественного мнения из числа крымских татар. Реакция со стороны МВД пока не последовала.

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на свадебные банкеты по украинские националистические песни. По его словам, все участники празднеств будут установлены, то не составит особого труда – на кадрах видео, выложенных в социальные сети, можно установить и место проведения свадебного торжества, и гостей.

«Хочу сообщить крымчанам, что по всем фактам, выявленным в открытом доступе, и по оперативной информации, в части того, что на публичных мероприятиях скандируются украинские лозунги, распеваются националистические гимны, особенно в период специальной военной операции, будет наказание в уголовном порядке. В отношении и организаторов, и участников процесса. Мною поручено по каждому и такому факту, а они в соцсетях появляются регулярно, установить всех участников данного мероприятия, которые, как видно на кадрах, поют националистические гимны», – подчеркнул глава Крыма.

Помимо уголовной ответственности, руководитель региона пообещал освободить от должностей любителей националистических гимнов, если они работают в бюджетной сфере, и способствовать прекращению ведения бизнеса, если они частные предприниматели.

«Я считаю, что люди, поступающие подобным образом, ведут себя как предатели. Предлагаю подумать над тем, чтобы сделали националисты жителями Украины, которые бы под гимн Российской Федерации или выступление российских певцов выкладывали в открытом доступе, как они проводят время. На мой взгляд, оценка с нашей стороны гораздо более мягкая. Считаю, что мы доведём ситуацию до логического завершения, и все пособники, и кто поддерживает украинский режим, на мой взгляд, должны поступать рационально – надо ехать в то государство, которое вы поддерживаете. На все подобные факты будет жёсткая реакция: группа работает ФСБ, МВД, прокуратура, органы исполнительной власти. Не любите нашу страну – езжайте туда, где и кого вы любите», – заключил Аксенов.

Напомним, за публичную демонстрацию клипа на украинскую песню «Дикое поле» в караоке-баре «Краб» в крымском городе Щелкино ди-джей заведения был оштрафован на 40 тысяч рублей и провел 10 суток под арестом. Заказчика песни – 25-летнего уроженца Щелкино Дмитрия Гайна – суд приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.