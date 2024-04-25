В Крыму накрыли группу вымогателей
Трое вымогателей терроризировали жителей городов Саки и Евпатория.
Преступную группу сколотили двое 32-летних братьев и их 37-летний приятель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По информации пресс-службы МВД Крыма, в полицию обратились двое пострадавших из Сакского района и Евпатории. Мужчины написали заявление после того, как злоумышленники потребовали у них 200 тысяч рублей.
Задержать вымогателей удалось с поличным при передаче денег.
В УФСБ добавили, что двух задержанных заключили под стражу, третьего отпустили под подписку о невыезде. Все трое проходят по ч.2 ст. 163 УК РФ «вымогательство». Санкция по статье – до 7 лет лишения свободы.
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