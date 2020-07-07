07.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Спецслужбы
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В Крыму накрыли террористов-халифатчиков


Российские силовики остановили работу ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по республике Крым и городу Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обыски проходили сегодня с раннего утра в нескольких районах полуострова.
Всего были задержаны семеро членов группировки, трое из которых были руководителями ячейки.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман. По местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», – говорится в сообщении.


На Украине говорят о шести задержанных «активистах», считая, что действия российских силовиков якобы запугивают население полуострова.

«Такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха на полуострове и преследования каждого гражданина с активной гражданской позицией. Среди задержанных общественные журналисты, наблюдатели в судах по политически мотивированным делам, религиозные наблюдатели и тому подобное. Фамилии тех, кто был задержан сегодня: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим», – говорится в сообщении фейкового «представительства президента Украины в АР Крым».

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