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17.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, терроризм
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В Крыму накрыт диверсионно-террористический рассадник


ФСБ проводит обыски в Крыму и ряде других регионов России у участников запрещённой террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», готовивших теракты на территории Северного Кавказа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщает в своем блоге сочувствующая экстремистам организация «Крымская солидарность», обыски проходят на полуострове с четырех утра в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе.

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«На данный момент «Крымская солидарность» располагает информацией о проведении следственных мероприятий в семи домовладениях. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Шихаметов Яшар и Абдулборий Махамадаминов уже задержаны сотрудниками ФСБ после проведения следственных мероприятий в их домах.

Обыски по месту жительства Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова продолжаются. В ФСБ Крыма сообщили, что обыск проводят рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК РФ. Среди задержанных есть активисты «Крымской солидарности» и проекта для детей политзаключенных «Крымское детство». Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года», – говорится в сообщении.

В ЦОС ФСБ сообщили, что кроме Крыма, обыски проходили также у членов организации в других регионах России – Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области.

«Задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа», – заявил в ФСБ.

Во время обысков силовики обнаружили тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, а также «пояс смертника» с поражающими элементами.

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