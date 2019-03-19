В Крыму намечалась бойня похлеще, чем в Донбассе

19.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Жители Крыма счастливы, что их миновала судьба Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут говорят: «Железнодорожный вокзал в Симферополе полупустой», а кто перекрыл железнодорожное сообщение с Крымом?» – отметил политолог.

«Поезда должны ходить по Украине, когда Крым украинским был, тогда ходили», – пытался парировать украинский журналист Андрей Метлёв.

«А, «Крым украинский» – мы можем их морить голодом, лишать всех средств – это вы так думаете о людях! Неужели из вас кто-то думает всерьёз, что, когда вы людей этих лишаете света, электроснабжения и прочего, они будут больше вашими? Они подумают: «Вот, блин, как же нас Украина любит, лишая снабжения, перекрывая продукты питания, заявляя о том, что проживёте без всего этого».

Конечно, в Крыму сейчас видят, что происходит на Украине и что Украина творит в Донбассе. Конечно же, они счастливы, что их миновала сия участь, и мы с вами прекрасно понимаем, что если бы не воссоединения Крыма с Россией, то там была бы бойня ещё хуже, чем в Донбассе. Неужели вы думаете, что Крым менее пророссийский, и они бы там не стали сопротивляться незаконному вооружённому мятежу у вас в Киеве? Конечно же стали, и вы бы бросили против них самолёты и танки!», – заявил Корнилов.