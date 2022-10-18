В Крыму напомнили, как украинские бизнесмены-националисты наживаются на собственности полуострова с 2014 года

Новости Украины

Решение Госсовета Крыма национализировать имущество иностранных граждан, компаний и их бенефициаров, поддерживающих украинский режим и антироссийские санкции – нужно было принимать с начала специальной военной операции. Начавшаяся в 2014 году кампания по изъятию в казну республики собственности украинских олигархов и политиков не получила своего логичного завершения – 8 лет деньги из российского Крыма шли в поддержку украинской армии.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил крымский политик, экс-депутат Госсовета РК Сергей Шувайников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что все эти решения, законодательная инициатива, к сожалению, в Республике Крым проходят с большим опозданием, – отметил Шувайников. – Я помню, как в 2014 году поднимались эти же вопросы после «Крымской весны», когда было необходимо действительно решить судьбу украинской собственности, владельцев украинской собственности. Помню, как мы все дружно проголосовали за то, чтобы забрать у пана Коломойского всю его недвижимость: заправки, санатории, пансионаты. Прецедент был создан, но, к сожалению, до конца его не довели. Украинские собственники владеют недвижимостью, пансионатами, санаториями, земельными участками, приносящими им прибыль. После начала специальной военной операции Сергей Аксенов выступил с инициативой разработать проект федерального закона о национализации. В апреле депутаты Госсовета Крыма внесли поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества иностранцев из недружественных стран. Однако совет при президенте по кодификации законодательства не поддержал этот законопроект, посчитали, что это инициатива крымских депутатов противоречит статье 35 Конституции Российской Федерации. Возникают вот такие правовые коллизии, хотя все прекрасно понимают, что не могут быть наши враги собственниками тех объектов, которые приносят им прибыль, доход – и фактически работают на вражеский нацистский режим. Они содержали за счёт этих доходов АТО, когда шли бомбёжки и провокации против Донбасса, а сейчас открыто эти деньги идут на Вооружённые силы Украины, на борьбу с российской армией. Почему мы должны это спускать?».

Политик подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о недвижимости, которая принадлежит гражданам Украины – государству, которое является орудием НАТО и борется с Россией уже на фронтах боевых действий.

«Считаю, что надо было это делать раньше, оперативнее, своевременно. Москва должна пойти навстречу в этом вопросе, если нужны какие-то правовые изменения – в Москве для этого есть депутаты Госдумы. Пусть они нас поддержат и более активно лоббируют этот вопрос, – отметил Шувайников. – Например, известная ялтинская вилла, которая принадлежит Софии Ротару. Ей отдали это за копейки, сегодня она это пытается продать за 5000000$ – это ни в какие ворота не вписывается! Тут надо пересмотреть, если надо – судебное решение, чтобы все было по закону».

Депутат Госсовета Николай Волков предложил не ограничиваться национализацией имущества конкретных персонажей, публично поддерживающих Украину, но и проводить принудительный выкуп имущества иностранных компаний, покинувших Российскую Федерацию.

«Я думаю, что нужно две формы, – пояснил Волков. – Первая – экспроприация у преступников, которые ведут конкретные недружественные действия против России, и вторая – это выкуп у тех иностранцев или компаний, которые ушли из России. Их предприятия стоят, они ничего не делают, а жизнь должна продолжаться. Поэтому – однозначно надо их выкупать, с учётом, конечно, наших моральных издержек».

По оценке парламентария, иностранные компании открывали бизнес в РФ, давая какие-то гарантии. Теперь они демонстративно вышли из страны, людей оставили безработными, нанесли моральный ущерб всему государству и каждому гражданину России.

«Я лично очень глубоко оскорблён, что вот так, без каких-то видимых причин – они взяли и ушли. Мы «Макдональдсы» открывали, а они все вышли. Значит, всех помещений должны быть лишены – либо мы просто экспроприируем, либо выкупаем. Но так, что они ещё будут должны нам доплатить», – заключил Волков.