В Крыму напомнили о Собчак, давая оценку новому украинскому запрету

30.11.2018, Симферополь, Олег Кравцов

Решение Госпогранслужбы Украины закрыть для иностранных граждан въезд в Крым ничего не изменит для полуострова.

Об этом в комментарии “Известиям” заявил депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко.

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«За четыре с половиной года из иностранцев разве что Собчак попыталась въехать в Крым через Украину. И ту не пустили. А с этого года кто путешествует наземным транспортом, отлично ездят по Крымскому мосту. А те, кто предпочитает самолет, уже оценили наш новый — между прочим международный — аэропорт. Статистика показывает, что количество иностранных граждан, в том числе и из Европы, США, приезжающих в Крым не только как туристы, но и с официальными визитами, с каждым годом увеличивается. Поэтому одним запретом больше — одним меньше. Для Крыма и «иностранцев» это ничего не изменит», – убежден Козенко.

Он добавил, что единственный запрет, который удалось ввести президенту Украины Петру Порошенко, «это запрет на правду».

«Запретил бы ему кто-нибудь лучше запрещать и отдавать преступные приказы», — сказал депутат Госдумы.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 740 иностранцам запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма и ЛДНР.