В Крыму нашли контингент, который спасёт туротрасль полуострова

Летний курортный сезон в Крыму сделают местные жители и жители Южного федерального округа. На это нужно ориентировать объекты размещения и вести информационную компанию.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила экс-министр курортов и туризма Крыма, директор офиса перспективного развития, маркетинга и информации АО «Корпорация развития Крыма» Елена Юрченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Можно сидеть и ждать бюджетной поддержки, а можно посмотреть на количество жителей Крыма. Нам удалось это сделать в марте 2014 года, когда мы практически попали в ту же ситуацию. Она повторяется по спирали, мы вернулись в эту же точку, но уже с иной логистикой и инфраструктурой. Что тогда было сделано? Прежде всего, мы начали открывать, показывать Крым для крымчан. Поэтому я в любом случае сейчас концентрировала бы своё внимание на тех 2 миллионах человек, которые проживают здесь. И те, кто это уже сделал, а я их знаю и с ними общаюсь, получили результат своего труда, когда надо заточить, упаковать услугу под потребности жителя Крыма, – подчеркнула Юрченко. – И второе – это сосредоточение внимания на жителях ЮФО, которым не надо лететь на самолёте, затем в поезде, и дальше в автобусе или такси добираться к морю. Это миллионы наших потенциальных туристов, которые смотрят с точки зрения доступного побережья, подходящего для отдыха с детьми. Я была несколько дней тому назад в Воронеже – им ехать сюда в поезде до Керчи 12 часов и по доступной стоимости. А дальше в село Курортное на Азовском побережье уже сделана хорошая автомобильная дорога, там недорогие гостевые дома, песчаный пляж, мелкое и теплое море. И переориентировать туда публику, которая привыкла к евпаторийским пескам, не сложно. Но Азовское побережье не укомплектовано никак. Азов неизвестен по сути своей. Ёмкость объектов мы не знаем, у нас их никто не считал. А я хочу посчитать Азов, хочу посчитать Восток в целом с учётом Феодосии».

С учетом частичного ограничения доступа, объекты размещения на Западном побережье можно переориентировать на местное население, Восточный берег и берег Азовского моря – на ЮФО, считает экс-министр. А те, кто в «Мрию» летал на вертолётах, они продолжат летать на вертолётах.

«Если сравнивать с 2014 годом, то, опять же, были километровые очереди на паром и сейчас километровые очереди на мост. Уверена, что выход из ситуации есть. Нужно просто сосредоточить внимание тех, от кого зависит это решение и подумать, смоделировать разные ситуации. Должна быть внутренняя политическая организационная воля. Я считаю, что это государственный вопрос. Бизнес здесь может выступить в качестве помощи по созданию инфраструктуры, чтобы облегчить тяготы ожидания в очереди на досмотр: туалеты, прохладительные напитки, теневые навесы», – предположила Юрченко.

Она добавила, что делегации представителей администрации и бизнеса Херсонской и Запорожской областей уже были в Крыму, и чтобы люди поехали, нужно нанести ответный визит. Но не с пустыми руками, а с туристическими продуктами, доступными по цене для жителей новых регионов.

«Никогда нельзя надеяться на государственные деньги, тем более в нашей ситуации, когда их отправляют на другие нужные дела. Ответ для решения – это государственное регулирование и поднятая задница бизнеса. У нас чёткая дифференциация: есть те, которые просто в позиции ожидания, а есть те, которые лапками взбивают сметану и имеют загрузку, – убеждена экс-министр. – Каждая вторая семья Крымского полуострова зависит от активности туристического сезона, и сейчас нужно ориентироваться только на собственные усилия. И если мы выйдем в плюс, это будет победа, и задача всего туристического бизнеса выйти по году в ноль, что позволит не распустить коллектив, оплатить налоги и коммунальные платежи, а помощь государства какая-то, но будет. В 2014 году была госпрограмма, мы ездили, мы приглашали в Крым. Сейчас никто не мешает ездить в ту же Запорожскую область и делать тоже самое. И, главное, говорить о Крыме правду, а не пытаться надеть на всех «розовые очки». И встречаться с бизнесом, комплектовать региональные продукты».