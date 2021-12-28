В Крыму нашли способ заполнить водой перекрытый Украиной канал

28.12.2021  12:54 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
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Водоснабжение, Дзен, Крым, Политика, Сельское хозяйство


Воду, добытую со дна Азовского моря могут направить в Северо-Крымский канал и использовать для полива сельхозземель.

Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воду, добытую со дна Азовского моря могут направить в Северо-Крымский канал и использовать для...

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По словам руководителя региона, пока специалисты не пришли к выводу, готова ли эта вода для питья или полива.

«По поводу воды под Азовским морем сказать по качеству я пока ничего не могу – федеральные службы, которые этим вопросом занимаются, мы ждем все время со дня на день. Готовы такую информацию представить и опубликовать. Как только разработчики эту информацию дадут. Будет понятно, что делать дальше», – сказал глава Крыма.

«То есть, если количество твердых частиц больше нормы и вода требует дополнительной очистки, то, конечно, понятно, ставить опреснительную установку на такой объем никто не будет. Если это вода пресная, техническая, пусть даже не питьевая, то есть возможность подачи ее в Северо-Крымский канал, подумать, подать ее на всем направлении Северо-Крымского канала. Тем более, с перепадом высот можно на север ее подать без насосных станций, без всяких проблем. Это позволит увеличить площади, подвергнутые мелиорации, в разы», – заявил Аксенов.

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